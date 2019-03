Dronken Rotterdammer scheldt medewerkers ambulance huid vol na ongeluk

Commentaar Dit is waarom je de bewoners van Tussenwa­ter niet kan laten zakken

9:30 Als de grond rond je huis door andermans fouten wegzakt, moet je daar dan als bewoner voor opdraaien? Het antwoord is ‘ja’. Dat is, althans voorlopig, de uitkomst van een debat in de Rotterdamse gemeenteraad over de Hoogvlietse wijk Tussenwater.