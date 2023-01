Dronken verdachte laat cel vollopen met water en besmeurt muur met zijn uitwerpselen

De politie kreeg rond 19.00 uur melding dat de man op de parkeerplaats aan de Simonstraat in Rotterdam mensen lastig zou vallen. Toen de agenten ter plaatse kwamen hebben zij de verdachte gecontroleerd en in eerste instantie weggestuurd, omdat de betrokkenen verdere actie niet nodig vonden. De verdachte viel echter ongeveer 100 meter verder een ander persoon met een tas lastig. Omdat de man onder de invloed van alcohol was, had hij niet door dat het niet zijn tas was. Die had hij laten liggen op de plek van het eerste incident.