Droom 'Plaza-pianist' komt uit: AD-lezeres geeft piano cadeau

Fareed, die inmiddels studeert op een hogeschool, in Capelle aan den IJssel woont en droomt van een optreden in De Doelen, moest lang rond zien te komen van pakweg twee tientjes per week. ,,Dit is ongelooflijk. Een echte piano in huis! In Iran hadden we die ook. Daar hadden we alles, maar hier had ik niets. Dat ik er nu een krijg had ik nooit verwacht.''



Alleen het vervoer van de piano is een uitdaging. Copier: ,,Misschien is er een lezer die een busje heeft? Zodat we Fareed kunnen helpen en de piano kunnen brengen?'' Wie Fareed wil helpen met het vervoer van de piano kan via Facebook contact met ons opnemen.



Het bleef trouwens niet alleen bij dit aanbod. Ook De Doelen reageerde, het concert- en congresgebouw wil Farid helpen met het vervullen van zijn droom om de vleugel van de Doelen te bespelen.