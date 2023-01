Drugsbaas die vijftien jaar cel in moet, houdt zich in Rotterdam schuil onder andere naam

Energie­drank­jes populair­ste Pic­nic-pro­duct van 2022 in Rotterdam

Energiedrankjes blijken onmisbare producten te zijn voor de Rotterdamse Picnic-klanten. In de top 10 Picnic-producten die in 2022 het snelst in populariteit zijn gestegen staat Rockstar Energy Drink er namelijk twee keer in. Eén keer op nummer 1 met de normale variant én nog een keer op nummer 6 met de suikervrije variant.

4 januari