Drugsoorlog zou aanleiding zijn voor serie schietpartijen en aanslag in Rotterdam

Watertaxi vaart straks ook Rotterdam­se pontjes op afroep

20:00 Watertaxi Rotterdam, het bedrijf achter de bekende, snelle taxibootjes, gaat ook pontjes in Rotterdam varen. Per 1 januari 2022 neemt de Rotterdamse onderneming de Waterbuslijnen 18 en 19 en de Veerpont Zuid over. In de spits is er een vaste dienstregeling, daarna varen de pontjes op afroep. Net als de watertaxi’s nu.