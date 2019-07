Drugsruzie kostte Gino Oliveira (25) uit Rotterdam het leven

Column ‘Tanya Hoogwerf was beter bezig dan ik’

10:27 Het is de toon die de muziek maakt. En die was vals. De mijne dan. Ik zat donderdagavond op het terras bij Boudewijn. Aan de overkant stopte een auto met een echtpaar met twee kinderen erin. De man holde even naar de super. Een van de kinderen op de achterbank gooide een plastic flesje uit het raam, zo de straat op. Ik weet niet of mamsie dat zag, maar ze deed niks. Dat begrijp ik, mijn kinderen flikten ook weleens zoiets. En dan kan je twee dingen doen: boos worden of het negeren. Deze mamsie negeerde het. Oké, bemoei je er niet mee, nam ik me stevig voor.