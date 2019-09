Drugssmokkelaars volgen havenwerkers tot aan de voordeur van hun huis

Brandweer bekijkt zorginstel­lin­gen: zijn patiënten bij brand op tijd in veiligheid?

9:47 De brandweer bezoekt volgend jaar in de Rotterdamse regio dertig zorginstellingen om in kaart te brengen of patiënten bij brand op tijd in veiligheid kunnen worden gebracht. Zo niet, dan moet het ziekenhuis, verpleeghuis of bijvoorbeeld de psychiatrische kliniek actie ondernemen.