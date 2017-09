Drukker op de weg door binnenvaartproblemen

Kunstcentrum Witte de With wil af van naam 'foute zeeheld'

9:26 Kunstcentrum Witte de With in de gelijknamige straat in Rotterdam gaat zijn naam veranderen. Dat maakt de organisatie vandaag bekend. Witte de With was een 'foute zeeheld' en in de huidige tijd kan deze naam niet langer, stelt de organisatie.