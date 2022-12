Drukte in Antwerpen door veel winkelende Rotterdammers

Schaats­baan op dak Bijenkorf plotseling weer gesloten, met een opmerkelij­ke reden

Slecht nieuws voor de schaatsliefhebbers: de glicebaan op het dak van de Bijenkorf in Rotterdam, die sinds vrijdag pas officieel open is, is dit weekend alweer gesloten door onvoorziene omstandigheden. Schaatsen op de baan, die gemaakt is van synthetische ijs, blijkt namelijk nog niet helemaal goed te kunnen als het vriest.

13:11