Duikers zoeken vermiste Orlando in water in Den Haag

Oud-Feyenoorder Chris Gyan is schuldenvrij

16:38 Oud-Feyenoorder Christian Gyan is officieel schuldenvrij. Schrijver Michel van Egmond maakte via Twitter bekend dat de voormalige verdediger, die van 1997 tot 2006 bij de club speelde, mede dankzij de hulp van het Legioen uit het rood is gekomen.