Duitse vrouw bij overstromingen zeker 300 kilometer meegesleurd: lichaam gevonden in Rotterdam

Hotelketen Fletcher opent nog een locatie op Rotterdam The Hague Airport

14 oktober De Nederlandse hotelketen Fletcher opent dit jaar twee hotels bij Rotterdam The Hague Airport. De hotelketen neemt per 1 november het voormalige Wings Hotel over en krijgt er bovendien een nieuw hotel - dat nog in aanbouw is - bij. Beide hotels liggen naast de luchthaven en tussen de A20 en A13.