Duizelig en van het kastje naar de muur gestuurd: gloednieuw duizeligheidscentrum helpt

Quote 500-lid Michel Perridon trekt zich terug uit onderne­mers­club na 'spanningen’ op jubileum­reis

24 september Het Rotterdamse Quote 500-lid Michel Perridon heeft zich teruggetrokken uit de ondernemersclub Made in Holland. Dat meldt Quote. Oplopende spanningen tussen Perridon en de andere leden tijdens een jubileumreis van de club door Europa zouden hiervoor de reden zijn geweest. In een officiële verklaring van het bestuur staat dat Perridon Nederland verwisselt voor Dubai en aan zichzelf gaat werken.