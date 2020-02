Duizend kilo coke gevonden tussen bananen in container in Rotterdamse haven

‘Vader moet tbs met dwangver­ple­ging krijgen voor doden van zijn dochter Diya’

11:46 Rotterdammer Nirmalkoemar B. die verdacht wordt van de moord op zijn dochter Diya (8) vorig jaar in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam moet in elk geval tbs met dwangverpleging krijgen opgelegd door de rechtbank. Dat advies van de psychiater en de psycholoog van het Pieter Baan Centrum in Almere bracht advocaat Mirjam Levy van de verdachte vanochtend naar buiten in de Dordste rechtbank.