Duizenden fans eren doodgeschoten rapper Feis met witte ballonnen

Het publiek luistert naar muziek van Feis, in afwachting van toespraken. De imam ging daarna voor in gebed voor de dode rapper en zijn broer Bilal die bij de schietpartij gewond raakte.



Ali B. had eerder de bezoekers opgeroepen om een witte ballon of roos mee te nemen naar de bijeenkomst. Op meerdere ballonnen staat RIP Feis. Faisal Mssyeh, zoals Feis echt heette, werd tijdens oud en nieuw om 4.00 uur ‘s nachts in Rotterdam op straat neergeschoten. Dat gebeurde vermoedelijk tijdens een uit de hand gelopen ruzie. De broer van Feis werd bij het incident ook geraakt en raakte zwaargewond.