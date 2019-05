Duizenden ganzen in Zuid-Holland wacht vergassing na uitspraak Raad van State

Bewonerson­der­zoek: metrotun­nel is stuk duurder dan brug maar wel te financie­ren

13:30 Tussen De Veranda en De Esch in Rotterdam moet een tunnel met gescheiden buizen voor auto’s, fietsers, een metro en een buis voor het warmtenet komen. Dat heeft veel meer waarde voor de groeiende stad dan een brug met bus. Of zo’n miljardenproject ook financieel haalbaar is? Bewoners Belangen De Veranda (BBV) stellen van wel in een eigen onderzoek.