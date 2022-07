Duizenden hulpverleners naar Rotterdam voor World Police and Fire Games: dit is er te beleven

Brandweer Nederland Werken bij de brandweer? Deze dankbare werkzaamhe­den staan je te wachten

Wie bel je als er brand is, een mens of dier in nood is of als je flinke schade hebt na een storm? Juist: de brandweer. Al honderden jaren kunnen we in Nederland 24/7 rekenen op de brandweer. Waar brandweerlieden vroeger vooral uitrukten om brand te bestrijden, doen ze vandaag de dag nog zoveel meer.