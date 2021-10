Duizenden vaccinweigeraars geraakt bij maatregelen: in enkele wijken minder dan zes van de tien geprikt

Waarom deze mensen zich nu tóch laten vaccineren: 'Iedere keer testen voor evenement is irritant’

9:20 Steeds meer Rotterdammers kiezen ervoor om zich te laten vaccineren. Of dat nou is vanwege een reis naar het buitenland of omdat ze worden geweigerd bij de McDonald’s of een festival, ze kiezen nu eieren voor hun geld. ,,Ik wil straks niet in het rijtje zitten van weigeraars als Hugo de Jonge voor die groep nieuwe maatregelen aankondigt.”