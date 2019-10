Dyslectische Quincy (26) is leraar van het jaar: ‘Alle kinderen moeten droom kunnen verzilveren’

Video Deze dieren zijn vandaag gezegend in Schiedamse kerk: ‘Het was heel bijzonder’

7:44 Paarden, kamelen, lama's, stieren, maar ook honden, hamsters en poezen zegende Janet Bisschop van de Heilig Hartkerk in Schiedam vandaag in. ,,Het was heel bijzonder’’, vertelt ze. Dat had onder meer te maken met haar bezoek aan circus Freiwald aan de Maasboulevard in Schiedam, waar ze de circusdieren mochten inzegenen.