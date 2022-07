Dzenan, Dzenita en andere Rotterdammers staan stil bij genocide van Srebrenica: ‘Ik ben er nog lang niet’

We zijn nog lang niet verlost van corona, waarschuwt minister Kuipers: ‘Komen altijd nieuwe oplevingen’

Selfies, een uitnodiging voor koffie en mensen die spontaan over hun eigen medische sores beginnen. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft aan belangstelling geen gebrek als hij de Afrikaandermarkt in Rotterdam-Zuid bezoekt. ,,We zijn nog lang niet verlost van corona.’’

6 juli