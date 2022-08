E-speedboot duikt op in Rotterdam, grote publiek kan 'm zien tijdens Wereldhavendagen

Zij zorgen voor de perfecte match tussen ouderen en oppashond: ‘Het is een win-winsitua­tie’

Sommige ouderen zijn niet meer in staat om voor een hond te zorgen, maar willen wel genieten van het gezelschap. En laat dat nu ook gewoon mogelijk zijn, via stichting Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier (OOPOEH). ,,We matchen hondjes met senioren in de buurt”, zegt Liselotte Scheriau, projectmanager in Rotterdam.

18 augustus