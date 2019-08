Ebola bewust verzwegen om paniek te voorkomen

Berghuis leidt Feyenoord naar ruime zege op Dinamo Tbilisi

8 augustus Vorig jaar rond deze tijd struikelde Feyenoord over het Slowaakse AS Trencín. Hoe anders is de situatie nu. Dankzij een 4-0 zege op Dinamo Tbilisi is de Rotterdamse club al officieus verzekerd van de laatste horde op weg naar de poulefase van de Europa League.