Echt voor Albrandswaard streeft VVD voorbij als grootste partij

Echt voor Albrandswaard (EVA) is de VVD als grootste partij voorbij gestreefd. De partij haalde zes zetels binnen, twee meer dan in 2018. Het opkomstcijfer is 49,3 procent, lager dan ooit. ,,We zijn superblij’’, zei EVA-lijsttrekker Mariëlle Vergouwe in een eerste reactie. ,,We zijn beloond door de kiezer voor ons keiharde werken en vanuit de oppositie het voeren van het inhoudelijke debat.’’