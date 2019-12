Echte clubliefde: vlucht gemist, dus dan maar twintig uur karren om Feyenoord te zien

Een gevalletje échte clubliefde: als je het vliegtuig mist, dan stap je gewoon in de auto om Feyenoord in Portugal aan te moedigen. Fred Wigman (54) en zijn zoon Tim (19) uit Zwijndrecht zouden woensdag in ongeveer 2,5 uur naar Portugal vliegen. Maar file én een verkeerde afslag 's morgens gooiden roet in het eten. Dus karden ze in één ruk door naar Porto. Want zo'n wedstrijd mag je natuurlijk niet missen.

,,We zouden woensdag naar Lissabon vliegen en dan met de trein naar Porto gaan’’, vertelt Tim. ,,Maar we kwamen op het vliegveld en helaas. We konden niet meer mee. Dan kan je twee dingen doen: die vrouw over de balie trekken of er het beste van maken. Er was nog een groep en die was boos en gefrustreerd. Maar dat heeft ook geen zin.’’

Het tweetal had hooguit tien minuutjes nodig om te besluiten dat er meerdere wegen naar Rome, of Porto in dit geval, leiden. Een nieuwe vlucht boeken was onmogelijk of duur, dus stapten ze in de auto en reden ze in één keer door naar Porto. Een rit van ruim 2000 kilometer die langer dan twintig uur duurde. ,,We hadden wel wat cola en Red Bull ingeslagen’’, zegt Fred lachend. Ze arriveerden gisterenochtend vroeg en konden 's avonds dus gewoon de wedstrijd zien.

Volledig scherm Natuurlijk lag er een Feyenoordvlag op de achterbank. © Privéfoto

Avontuur

,,Echt een avontuur joh!’’, zegt Fred vanuit de auto. ,,Achteraf is het hartstikke leuk. Iedereen die we spraken, herkende ons als die gasten van Twitter. Ze hadden er allemaal van gehoord.’’ De twee zijn nu onderweg naar Bilbao in Spanje om een nachtje uit te rusten van hun enerverende avontuur. Vandaag zijn ze nog even in het centrum van Porto geweest.

Quote Achteraf is het hartstikke leuk. Iedereen die we spraken, herkende ons als die gasten van Twitter.

Hoewel voor een nieuwe vlucht aardig wat geld neergeteld had moeten worden, was ook de tocht per auto niet perse goedkoop. Onderweg waren er veel tolwegen. ,,Ik denk dat het zo'n 150 á 200 euro was voor de heenweg.’’

Van de uitkomst gisteren balen ze, maar het heeft hun trip niet verziekt. Tim: ,,Je gaat er niet echt heen voor het resultaat. Je hoopt natuurlijk dat ze winnen. Maar ja, jammer. Het was gewoon een mooi avontuur.’’ Nog even rondkijken in Bilbao zit er niet in, morgen moet de rit naar huis weer vervolgd worden. Zondagmiddag wacht er immers weer een wedstrijd, tegen PSV.