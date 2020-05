Echtpaar neemt afscheid van kinderen en elkaar, maar geneest van corona: ‘Een godswonder’

‘Uitkijken, meisjes, dat je tijdens het hoogtepunt­je de juiste naam kreunt’

13:02 Ik ben dol op de rubriek 'Zo Gezond' in deze krant. Want er wordt door een anonieme lezer een vraag gesteld. Maar je weet niet of het een man, een vrouw of een transgendertje is. Dat moet je er zelf bij bedenken. Van de week beantwoordde relatiefilosoof Jan Drost de vraag of het oké is om aan een ander te denken tijdens de seks. Ik denk: dat vraagt een vrouw, dat kan niet anders.