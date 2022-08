Ecuador onderschept tonnen cocaïne bestemd voor haven Rotterdam

Een avondje cabaret in de buiten­lucht? Volgende week kan het bij Verse Grond in Barend­recht

Waar je in Rotterdam niet eens meer naar de Pleinbioscoop kan, kun je in Barendrecht nog wél genieten van cultuur in de buitenlucht. Op 24 en 26 augustus strijkt het KlapstoelKabaret neer op het buitenterrein van Verse Grond, bij Café Clementine. Marlies van Noppen van organisator Theater het Kruispunt vertelt er meer over.

18 augustus