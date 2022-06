Eden (17) vindt geweld ‘onbegrijpelijk’: ‘Pas was hier iemand neergestoken, dat geloof je niet’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Ommoord is een fijne woonplek, vindt de 17-jarige Eden Alingh: „Pas was hier iemand neergestoken, dat geloof je niet.”