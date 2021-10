Edwin M. reed motoragent niet in opwelling dood, zeggen nabestaanden: ‘Het was moord’

Vrachtwa­gen­chauf­feur Edwin M. houdt vast aan onschuld bij fatale botsing met motoragent

13 oktober Vrachtwagenchauffeur Edwin M. is bij zijn eerste verklaring gebleven, dat de fatale botsing met motoragent Arno begin juli een noodlottig ongeval was. ,,Het Openbaar Ministerie stelt dat er opzet in het spel was, maar mijn cliënt stelt dat hij heeft geprobeerd de agent te ontwijken,’’ stelt zijn advocaat kort voor de eerste zitting bij de rechtbank.