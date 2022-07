Een agent zag vanuit z’n politiebus toe op het verloop van het clandestiene evenement

BINNENKIJKEN Marjan woont in een loft met een New York-achtige uitstra­ling: ‘Over alles is nagedacht’

Marjan van Mourik woont sinds ruim een jaar in een loftappartement ‘met een Peruaanse touch’ in Little C aan de Coolhaven. ,,Vooral het uitzicht op de Rotterdamse havens vind ik schitterend.”

