Een bioscoop helemaal voor jezelf - of met je lief: het kan in Rotterdam

Geen popcorngooiende pubers achter je, geen doorkletsende ‘Gerda’ naast je, in de bioscoop van het Rotterdamse Hotel New York heb je van niemand last. De eerste privébioscoop van Rotterdam heeft namelijk maar twee stoelen. Met roomservice, eh, bioscoopservice.

De bioscoop heet The Cabin, is net open en het loopt nu al storm. Veel dagen de komende weken zijn al volgeboekt, weet marketingcoördinator Jasmijn van Eijk van Hotel New York. ,,De reacties zijn heel enthousiast. Het is ook heel andere belevenis dan met zoveel mensen in een bioscoopzaal.’’

Het idee is afkomstig van het bedrijf The(Any)Thing, dat al drie mini-bioscopen heeft in Wijk bij Duurstede. De keuze aan films is enorm. Van klassiekers tot de nieuwste blockbusters. Je regelt alles met de app van het bedrijf, van het boeken van de zaal tot het uitzoeken van de film. Kosten: vanaf 59 euro.

Volledig scherm Het bekende Hotel New York op de Wilhelminapier in Rotterdam. © Roel Dijkstra

,,We vinden het heel uniek en daarom prima bij ons passen. Dus hebben we een van onze zalen laten ombouwen tot privébioscoop. Het scherm is groot en je kan zelf het geluid - Dolby Digital 7.1 - regelen, net als de temperatuur. En er is roomservice voor een hapje en drankje. En popcorn natuurlijk. Je kunt de film ook even pauzeren. Omdat we natuurlijk niet weten hoe lang mensen precies binnen zijn, werken we met drie dagdelen.’’

De eerste reacties zijn positief, weet Van Eijk. ,,We zien veel stelletjes, op date of om iets speciaals te vieren, maar het kan ook heel fijn zijn voor verstandelijk gehandicapte kinderen of volwassenen. Voor deze gasten kan naar een grote, drukke bioscoop gaan misschien een grote stap zijn. Ook mindervaliden, bijvoorbeeld met een rolstoel, vinden het heel prettig, weten we al.’’

