Een botsing van twee werelden: van die hippe architecten versus een legertje strenge welstand-boa's

De Van Brienen­oord­brug 2.0: ‘Neutraal en niet schreeuwe­rig’

Een compleet nieuwe look voor de Van Brienenoordbrug: voor veel mensen zal het even slikken zijn. Als het aan Rijkswaterstaat ligt, komt de vernieuwde brug niet terug in de huidige kleur, maar in het blauwgrijs. Een nieuwe lik verf aanbrengen op zo’n megaconstructie is wel wat anders dan een tuinhekje. Wat komt er kijken bij deze klus?

15 mei