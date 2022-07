Een bruut die wel weg wist met slechte kindergebitjes

Rotterdam­mer ziet crash gebeuren waarbij Capelle­naar (34) omkomt: ‘Het was echt bizar’

Het was een flits, een enorme klap. De beelden van het fatale ongeluk in Capelle staan een dag later nog op het netvlies van een Rotterdamse automobilist gegrift. Hij zag zaterdagmiddag hoe een 34-jarige Capellenaar werd doodgereden door een Vlaardinger (18) op de kruising van de Hoofdweg met de Burgemeester Schalijlaan. Hij was als eerste ter plaatse.

