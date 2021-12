Een coronavaccin als je zwanger bent? Gynaecoloog Liv beantwoordt alle vragen tijdens Zoom-sessie

Is het coronavaccin wel veilig als ik zwanger wil worden? En hoe schadelijk is corona voor mijn ongeboren kind? Gynaecoloog Liv Freeman en haar collega's van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid beantwoorden tijdens een zogenoemde webinar alle vragen van ongeruste (toekomstige) moeders.

Waarom een webinar?

In Ikazia zien we dat er de laatste tijd steeds meer ongevaccineerde zwangeren met complicaties door corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook merken we dat er veel desinformatie rondgaat. Hierdoor zijn zwangeren of vrouwen met een kinderwens huiverig om een coronavaccinatie te halen.

En, is het veilig?

Het is heel belangrijk om goed over vaccineren na te denken. Het vaccin is echt veilig. Het risico op corona is groot en het is gevaarlijk, zeker als je zwanger bent. Er zijn nu honderdduizenden vrouwen gevaccineerd in de zwangerschap en we hebben nul aanwijzingen dat het schadelijk is. Wat we wel weten is dat corona veel risico’s met zich meebrengt bij zwangere vrouwen. In de spreekkamer is er vaak te weinig tijd om hier uitgebreid op in te gaan.

Hoe ziet zo'n webinar eruit?

Het webinar vindt op donderdagavond 16 december plaats van 19.00 tot 20.00 uur. Ik zal met een collega-gynaecoloog, een arts-assistent gynaecologie en een verloskundige meer vertellen over kinderwens en zwangerschap in coronatijd en over de voor- en nadelen van het halen van een coronavaccinatie als je een kinderwens hebt of zwanger bent. Ook zullen we live vragen van deelnemers beantwoorden.

Hoe kan ik meedoen?

Mensen kunnen via Zoom meedoen. Deze link staat op onze website. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden en anoniem deelnemen kan dus ook. Ook de vragen kan je anoniem insturen via de chat of via het formulier op onze website.

Volledig scherm Gynaecoloog Liv Freeman van het Ikazia Ziekenhuis. © Ikazia Ziekenhuis

