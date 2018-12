Een dode en vijf gewonden bij ongeval met drie auto's bij Lekkerkerk

Column ‘De dames van de Bijenkorf voeren actie op een beschaafde manier. Nog eens wat anders dan die gele hesjes’

10:31 Toen de V&D dichtging, was ik er een beetje sneu van. Want ik kwam er vaak en kocht er veel. Maar er was ook die verkoper. Die eerst alleen gedag zei maar daarna mijn Personal Shop Assistant werd. Als er iets nieuws was binnengekomen, kwam hij het altijd even melden. Hij kende mijn smaak beter dan ikzelf. Van tassen tot theedoeken, van pannen tot panty's, van boeken tot bodylotion. Hij kwam ermee aan en ik ging ermee weg.