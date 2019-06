‘Een eigen vak in het nieuwe Feyenoordstadion? Dat is het mooiste wat er is’

column ‘Ons land zit vol met talentvol­le voetbalmei­den’

11:09 Het was op een vrijdagavond, nu drie jaar geleden, dat ik iets bijzonders zag, iets moois, maar eigenlijk niet geloofde wat ik zag. Het was in de kantine van sporthal Kleine Vink in Nieuwerkerk en het was al tegen tienen. Kort voor het slapen gaan moesten wij nog een zaalvoetbalwedstrijd spelen. Verveeld druppelden teamgenoten de kantine in. Niemand had zin, al zou dat straks veranderen. Geef oudere voetbaljongens een bal aan hun voeten en de passie is terug.