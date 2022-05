Een Europees kunststuk dat Rotterdam laat opveren, na twintig jaar doet Feyenoord het opnieuw

Wie het heeft meegemaakt, kan zich dat vreemde gevoel nog herinneren. Feyenoord in de finale van de Uefa Cup, twee dagen nadat Pim Fortuyn op het Mediapark was doodgeschoten. De eerste politieke moord in Nederland in 330 jaar had het land geschokt en Rotterdam nog meer. Fortuyn woonde hier en met zijn belofte dat alles anders zou worden had hij net een verpletterende entree gemaakt in de gemeenteraad. Er hing een deken van rouw, ontzetting en grimmigheid over de stad.

En toen was daar dat plotse succes van Feyenoord. Rotterdam richtte zich op. In de twee decennia die volgden heeft de stad een metamorfose ondergaan.

Quote Rotterdam is niet meer de verpauper­de stad van 2002, maar er slapen nog altijd mensen op straat

Die is al zó vaak beschreven, dat Rotterdammers dat verhaal onderhand wel beu zijn. Sterker, de kritiek zwelt aan: leuk dat vakantiegangers de skyline van de enige stad van Nederland hebben ontdekt, maar voor de inwoners betekenen al die veranderingen niet allemaal verbeteringen. Rotterdam is niet meer de verpauperde stad van 2002, maar er slapen nog altijd mensen op straat, 40.000 kinderen gaan zonder ontbijt naar school, het lerarentekort is schrijnend, meer dan 5600 Rotterdammers zijn bij de toeslagenaffaire ten onrechte beschuldigd - nergens in Nederland zijn het er zoveel. Het is niet zo gek dat bij de gemeenteraadsverkiezingen de opkomst historisch laag was.

Superrot voor de kleine Turkse kruidenier

Schrijfster Elfie Tromp waarschuwde pas nog voor het verworden van haar Rotterdam tot ‘een speelparadijs voor investeerders en toeristen’. ,,Dat ben je geen stad meer, maar een lege huls.’’ En: ,,Ik vind het superleuk dat er een nieuwe koffiebar is - ik houd ook van havermelk-cappuccino’s - maar het is superrot dat de kleine Turkse kruidenier de huur niet meer kan betalen.’’ Zij spreekt van een keerpunt waarin we moeten beslissen wat we belangrijk vinden voor Rotterdam.

Hoe en wat? Tromp komt niet verder dan ‘Denk vanuit de mens’. Het toekomstige stadsbestuur puzzelt nog op z’n plannen. Midden in deze tijd vol vragen is daar weer een team zonder vedetten dat een hobbelige zegetocht door Europa maakt. Voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven, die ons leert dat een stad zich altijd kan oprichten. En wat zou het mooi zijn als zij het feest nu voluit kan vieren.

