Een filmpje pakken is nu zó populair dat bioscopen extra voorstellingen doen en langer openblijven

Hi Barbie! Rotterdam­se bioscopen kleuren roze voor nieuwe Barbiefilm

Vijf bioscopen, 3187 bezoekers, één overheersende kleur: roze. Barbie van regisseur Greta Gerwig gaat deze dinsdagavond ook in Rotterdam in voorpremière. Het is dé film van het jaar voor veel film- (en Barbie)liefhebbers. Anders wel op marketinggebied.