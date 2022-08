Een gigantische escaperoom in de Rotterdamse straten: zoek Alice in Wonderland

Een levensgrote escaperoom in Rotterdam, kun je je er al iets bij voorstellen? Over een aantal dagen verandert de stad voor even in een groot ‘Wonderland’, waarin Alice zoek is. Via een app kom je in een wereld van avontuur en intriges en ga je uitdagingen aan om Alice terug te vinden.