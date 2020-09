‘Een goede cocktail is soms net Russisch Roulette’

Mogelijk weer een steekpar­tij in Rotterdam

22 september Bij een vechtpartij tussen twee mannen op de Goudse Rijweg in Rotterdam-Kralingen is vanavond één vechtersbaas gewond geraakt aan zijn hand en hoofd. Volgens de politie is er mogelijk een mes gebruikt. Dat werd namelijk bij de mannen gevonden. Of er is gestoken of dat een van de twee per ongeluk zichzelf heeft verwond, is niet duidelijk.