Een groot mysterie: wat gaat er gebeuren met de Ark van Noach?

Drijvende huizen en kantoren? Rotterdam­se wateratlas moet mogelijkhe­den in beeld brengen

Rotterdam bestaat voor een derde uit water. Toch worden rivieren en plassen in de stad maar matig benut. Als het aan wethouder Bas Kurvers ligt, komt daar verandering in. Met een Wateratlas brengt hij de mogelijkheden in kaart voor bijvoorbeeld drijvende woningen, kantoren, evenementen of sportactiviteiten.

6 november