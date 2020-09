Een heerlijk (en coronaproof) avondje: ‘Conferencecalls met Sinterklaas zijn populair’

In de spiegel Muziekta­lent Gita Buhari (27): ‘Lang dacht ik: laat me maar gewoon, thuis bij mijn moeder, muziek maken’

24 september In de Spiegel vertellen inwoners uit de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: De Rotterdamse zangeres Gita Buhari (27), die deze zomer haar eerste EP heeft uitgebracht en in de Nederlandse muziekindustrie wordt beschouwd als ‘aanstormend talent’. Over keuzes, twijfels en je kwetsbaar opstellen. ,,Therapie is geen wondermiddel.’’