Een mooi boeket gehad bij bruiloft of uitvaart? Melissa en Linda zorgen ervoor dat de herinnering blijft

Ze waren al eens eerder collega’s, maar nu zijn Rotterdammers Melissa Koelewijn en Linda Luijten eigen bazen. Samen hebben ze de webshop Potzooi, waarin ze bloemen van een bruiloft of begrafenis drogen en vereeuwigen in epoxy giethars. ,,Zo houd je er een aandenken aan.”

Epoxy is een soort lijm. Deze giet je in een mal en door het te mengen met een verharder ontstaat er een chemisch proces waardoor het vast wordt. ,,Van kristallen en hartjes om ergens neer te zetten of een sieradentraytje: je kunt er van alles mee”, zegt Luijten. ,,We maken ook ringhouders, die sommige stellen op de dag zelf gebruiken.” Het is lastig materiaal, dus voor hen was het een jaar lang oefenen voordat ze echt live gingen.

Herinnering

Allebei houden ze van bloemen en vanuit die passie zijn ze dit ook gestart. Want een mooi boeket na een trouwerij of uitvaart blijft even staan, maar wordt na een tijdje toch weggegooid. En dat vinden de dames jammer. ,,Sowieso zijn bloemen een cadeautje van de natuur en daar moeten we goed mee omgaan. En er hangt natuurlijk een mooie herinnering aan”, aldus Koelewijn. Kort na zo’n gebeurtenis stuurt iemand de bloemen naar hen op, zodat ze snel gedroogd en verwerkt kunnen worden.

Quote Onze vriendjes krijgen dit er gewoon even bij, bij ons allebei moest even ruimte worden gemaakt in huis Linda Luijten, Een van de oprichters van Potzooi

Eerder hadden ze een klein atelier om alles in te maken, maar het ieder vanuit huis doen werkte voor hen toch iets beter. ,,Het maakproces duurt vrij lang, dus in de tussentijd kun je op deze manier even wat anders doen.” Luijten: ,,Onze vriendjes krijgen dit er gewoon even bij, bij ons allebei moest even ruimte worden gemaakt in huis”, lacht ze.

Drukke zomer

Ook al kenden zij elkaar al via de retailbranche, samen een onderneming beginnen was toch even spannend. ,,Niet alleen omdat altijd gezegd wordt dat je nooit iets met je beste vriendin moet doen, maar ook het opstarten in het algemeen.” Of iets aanslaat, dat blijft altijd onzeker.

Aan hun samenwerking ligt het in ieder geval niet én zeker nu veel bruiloften worden ingehaald, hebben ze het druk deze zomer. Koelewijn: ,,We doen dit nog naast ons vaste werk, maar wie weet zou dit ooit een fulltimebaan kunnen worden.”

Volledig scherm De zeshoek is het populairste onder de klanten van Potzooi. © Potzooi

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.