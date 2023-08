Een mooie skyline en stoere architectuur, maar onder aan de streep is Rotterdam een kwetsbare stad

Dieren al twee nachten op rij toegeta­keld door inbrekers in dierenpark: ‘Overal lagen kippenve­ren’

Twee kippen die het ‘niet gaan redden’, gaten in het hekwerk en doodsbange schapen: in de Vlaardingse dierenweide Marnixplantsoen is een ravage achtergelaten. Twee nachten op rij sloegen inbrekers toe, die de kippen toetakelden. De vrees is dat mensen opnieuw binnendringen in het geliefde parkje. ,,Wijkbewoners hebben al beloofd dat ze gaan patrouilleren.”