Een nauwelijks gebruikte buslijn van een dorpje schrappen lijkt niet erg, maar dat is het wel

De lijnen 135 en 635 verdwijnen uit Stad aan ’t Haringvliet. Maar een enkeling maakt gebruik van de bussen, het ov-bedrijf moet bezuinigen en schrapt de meest onrendabele lijnen. Die met maar een paar reizigers zijn volgens Connexxion te missen. Ogenschijnlijk is het leed te overzien.

Bijna niemand zal ooit van Stad aan ’t Haringvliet hebben gehoord, de naam is ook wat bombastisch voor het dorpje in een uithoek van Goeree-Overflakkee. Amper 1500 mensen wonen er en de meesten hebben een auto, het antwoord op het teruglopende voorzieningenniveau in hun woonplaats.

Openbaar vervoer is ooit bedacht als dienst voor degenen die geen auto hebben, maar wel moeten reizen. Dat zijn vooral scholieren, ouden van dagen en mensen met een smalle beurs. Later is de service ook wel gepresenteerd als het (milieuvriendelijk) alternatief voor het filerijden. Met de nieuwe bezuinigingsrondes van Connexxion en ook de RET en de andere ov-bedrijven, want allemaal zijn ze door corona op zwart zaad beland en snijden ze net zo hard, gaan die mooie ideeën overboord.

Zij investeren in de lijnen die wel druk zijn. Vooral de metro, waarop het straks in Rotterdam nooit langer dan 2,5 minuut wachten is. De wijken en de dorpen waar minder reizigers zijn, kunnen hun bus gedag zeggen. Een keuze voor het centrum, ten koste van de periferie. Met gevolgen.

Buitensporige bedragen

Wie opgroeit in Stad aan ’t Haringvliet zal daar niet blijven wonen. Waarom zou je nog als je je hele jeugd dagelijks uren onderweg bent van en naar school? Verhuizen naar Stad aan ’t Haringvliet zal voor veel jonge gezinnen geen optie zijn, omdat zij het hun kinderen niet willen aandoen. De woningprijzen op Flakkee staan in schril contrast met de buitensporige bedragen die in het centrum van Rotterdam gangbaar zijn. Dat is niet alleen aan het openbaar vervoer toe te schrijven, maar het speelt wel mee.

Met de huidige koers verandert het openbaar vervoer van een sociale voorziening in een vehikel dat de verschillen in de stad en de regio juist vergroot.

