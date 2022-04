Een nieuw fietspad en meer boa’s: Ridderkerk presenteert de plannen van de kersverse coalitie

Vrouw (28) krijgt rijverbod, maar stapt na 20 minuten alweer achter het stuur

Een 28-jarige vrouw was donderdagnacht wel heel hardleers: nadat zij een rijverbod van 6 uur had gekregen voor het rijden met lachgas, zat zij na 20 minuten alweer achter het stuur. Bij een autocontrole in het centrum van Rotterdam werd de vrouw betrapt.

11:28