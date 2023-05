Een paar tientjes bij Ikea, maar nu honderden euro's op Marktplaats: ‘Deze lampen zijn gewoon zó mooi’

met foto's John schoot plaatjes toen Feyenoord in 1993, 1999 en in 2017 kampioen werd

Dertig jaar lang was John de Pater clubfotograaf van Feyenoord, maar het zeer waarschijnlijk aanstaande kampioenschap van dit jaar ziet hij thuis vanaf de bank. Sinds vorig jaar is hij niet meer in dienst van de Kuipclub. ,,Met een wijntje voor de televisie is ook wel lekker.”