Een schrale 6,1 voor Den Blijkers’ Goud

Het is de tweede keer in een week tijd dat Goud over de culinaire tong gaat. Afgelopen zaterdag stond er in de Volkskrant al een vernietigende recensie. Zo bleek de Oosterscheldekreeft een gerecht met overwegend rivierkreeftjes.

Gingen wij daarom óók langs? Nee, want culinair recensent Lot Piscaer van het AD Rotterdams Dagblad prikte twee weken geleden al een vorkje in het met goud behangen restaurant in de Lloydstraat. Den Blijker komt maar nét in de plus, maar het chagrijn overheerst. ,,Zelden laat ik een gedeelte van mijn eten staan, maar hier...’’, tekent Piscaer op. Ondanks dat zijn er toch ook wat pluspuntjes. Met een 6,1 is Goud nét over, dat wel.