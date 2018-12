Een slachtoffer steekpartij Vibes uit ziekenhuis, ander nog in kritieke toestand

video ‘Arresta­ties ter­reurdrei­ging geven aan dat we scherp zijn’

29 december De arrestaties in Rotterdam naar aanleiding van een terreurdreiging geven aan dat de opsporingsdiensten scherp zijn. Dat zegt burgemeester Aboutaleb naar aanleiding van de aanhouding van vier terreurverdachten in Rotterdam en een vijfde in Duitsland. Volgens Aboutaleb was er sprake van een ‘concrete terreurdreiging’.