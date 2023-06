Een stoere vrouw in brons, in een wereld waar te lang mannen de dienst uit hebben gemaakt

OM eist 22 jaar celstraf voor beide verdachten van ‘beestach­ti­ge’ liquidatie van Shantienne

Tegen beide verdachten (21 en 22 jaar) van de ‘beestachtige’ liquidatie van de 34-jarige Shantienne verleden jaar in Rotterdam heeft het OM 22 jaar celstraf geëist. Reinaldo C. heeft bekend dat hij het doelwit in opdracht heeft vermoord. Cleiton A. ontkent zijn rol, maar volgens het OM had hij de leidende rol in de aanslag midden op straat.