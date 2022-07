Een stukje van de iconische Rooftop Walk in huis hebben? Linda Post (36) maakt het mogelijk

Na een onvergetelijke maand met ruim 204.000 bezoekers is het over en uit voor de Rooftop Walk. De steigers worden afgebroken en het oranje tapijt weer opgeruimd. Maar Linda Post van bedrijf The Talk of the Town wilde de Rooftop Walk (TTOTT) niet zómaar laten verdwijnen. Van honderden meters oranje tapijt worden meubels gemaakt.

TTOTT gebruikt materialen van Rotterdamse iconen, is de Rooftop Walk dat dan ook?

,,Ja! In no time is de loopbrug een echt icoon geworden, ook al stond die er maar voor een maand. Het was een doorslaand succes. Mensen hebben er mooie herinneringen aan en wilden niet dat de brug zou verdwijnen. Hoe leuk is het dan als je een deel van de brug in huis kan hebben?”

Wat voor product wordt het?

,,Van het oranje tapijt gaan we opstapjes maken. Met elk project dat we doen, proberen we een link te zoeken met het Rotterdamse icoon. Omdat de Rooftop Walk maar liefst 444 treden telde, vonden wij een opstapje wel gepast.”

Knaloranje opstapjes, schrikt dat niet af?

,,Het is zeker een knalkleur, maar juist de kleur maakt het een echte eyecatcher.”

Hoeveel meters van het tapijt hebben jullie opgekocht?

,,Ongeveer 400 vierkante meter. We kunnen er waarschijnlijk een paar honderd producten van maken, eenmalig. Op is in dit geval echt op.”

Heeft het ook te maken met duurzaamheid?

,,Zeker! Het bewustzijn over duurzaamheid begint steeds meer te groeien, maar toch wordt het mooiste materiaal van de echte Rotterdamse iconen bijna altijd weggegooid, verbrand of versmolten. Ik vind dat zonde. Mensen hebben mooie herinneringen aan al die verschillende iconen in onze stad, daar wilde ik iets mee doen.”

Vanaf wanneer kunnen mensen de producten bestellen?

,,De producten van de Rooftop Walk gaan naar verwachting eind juli in de verkoop. Reserveren is niet mogelijk. Mensen kunnen het best onze website en sociale media in de gaten houden of zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Op die manier horen zij het direct wanneer de verkoop begint.”

