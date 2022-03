Een wonder? Héél even leek Jezus Leeft eindelijk een zetel te hebben bemachtigd, maar dat bleek een foutje

Jezus Leeft komt met één zetel in de gemeenteraad. Althans, dat beweerden de exitpoll van de NOS en burgemeester Aboutaleb op de verkiezingsavond. De Rotterdamse lijsttrekker Wim Kleen wist niet wat hij meemaakte. Was hier sprake van een wonder, na 10 jaar proberen in Nederland? Nee, het bleek een fout.

Hoe reageerde u aanvankelijk op uw ‘verkiezingsoverwinning’?

We waren natuurlijk ontzettend verbaasd, want dit verwachtten we niet. Terwijl de burgemeester onze zetelwinst uitsprak, zagen we dat dit op het scherm achter hem werd bevestigd. Ik werd direct van alle kanten gefeliciteerd, dus ik dacht al snel dat echt zo was. We waren echt in de wolken. Het was een heel mooi moment.

Dacht u toch niet ergens, dit klopt niet?

Het klonk eigenlijk wel logisch: de SGP deed dit jaar niet meer mee in Rotterdam. Die stemmen zouden onze kant op zijn gegaan, redeneerden we. En de lage opkomst kon ook wel eens in ons voordeel uitwerken.

Toch mocht het niet zo zijn. Hoe voelde het toen u hoorde van de fout?

Dat was een grote teleurstelling, natuurlijk. We hoorden van de fout toen Aboutaleb even later de juiste zetelverdeling opsomde. Blijkbaar waren wij verwisseld met een andere partij, maar hoe dat kan is ons niet duidelijk.

Gaat u daar nog achteraan?

Laten we er niet te zwaar op tillen. Het leven gaat verder. Het mooie van Jezus Leeft is ons geloof in Hem. Ook zonder verkiezingen kun je altijd naar Zijn stem luisteren, daar heb je niet per se een zetel voor nodig.

Jezus Leeft doet al sinds 2014 mee aan Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke verkiezingen en behaalde nog nooit een zetel. Dit jaar stemden uiteindelijk stemden 507 Rotterdammers op uw partij. Kunnen zij over vier jaar ook op Jezus Leeft stemmen?

Of we over vier jaar meedoen weet ik niet, al zit dat er dik in. We blijven ons in ieder geval uitspreken voor het evangelie. Dat we op die manier invloed hebben, blijkt wel. We zien dat christelijke partijen vaker naar de Bijbel verwijzen, nadat we ons daar hard voor hebben gemaakt.

Het stond er gisterenavond toch echt: Jezus Leeft, 1 zetel.

